زف الفنان السعودي عايض القرني لمحبيه خبر عقد قرانه مساء أمس الأربعاء على الممثلة والإعلامية السعودية ​هبة الحسين​ وذلك من حلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عايض يوسف :”الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب”

الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات

تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب

— عايض يوسف | Aedh yousef (@ay12dy) September 2, 2020

.وهنأه العديد من الفنانين نذكر منهم الفنان السعودي ​رابح صقر​ الذي علق :”ألف ألف مبروك”، أما الموزع الموسيقي ​وليد فايد​ فكتب :”ألف مليون مبروك يا عريس”، كما بارك الفنان عبد الكريم الحربي وأيضًا عبدالله الدرويش للعروسين ​عايض يوسف​ وهبة حسين زواجهما، وتمنيا لهما حياة سعيدة ومستقبلا جميلا.

وشارك يوسف عددًا من الصور من عقد قرانه مع متابعيه ليحسم ليحسم الجدل حول حقيقة زواجه بعد تصدره التريند بمواقع التواصل، ونفي بعض الناشطين الأمر وكان قبل ساعات كتب :”الحمدلله انه حياتي وقراراتي بيدي مو بيد الناس” الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب