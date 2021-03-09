شوّق الفنان السوري عباس النوري جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر البرومو الرسمي لشخصية “أبو العز”، والتي يقدمها في المسلسل المنتظر “حارة القبة” المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وظهر النجم السوري بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستغرام، بشخصية تحمل انفعالات مختلفة، ومركبة، حاد الملامح وصاحب شخصية قوية، وبدا بذات الوقت عاطفيا وحنونا.

كما يظهر البرومو تعرض “أبو العز” للكثير من الصعوبات والتقلبات في حياته، ويتعامل مع كل ظرف بطريقة مختلفة، وهو زوج شخصية “أم العز” التي تؤديها الفنانة سلافة معمار.

وخلال بعض الملامح التي بدت حول شخصيته رفع من حدة التشويق حول شخصيته وتعامله مع أبنائه وعائلته، وبعض الظنون التي يعيشها وسط بعض الغموض الذي يحيط به.

يذكر أن مسلسل “حارة القبة” ينتمي إلى البيئة الشامية، وتدور أحداثه حول قصص اجتماعية مؤثرة ومشوقة حصلت في فترة الحكم العثماني لبلاد الشام، ويجمع العمل إلى جانب عباس النوري وسلافة معمار كوكبة من ألمع نجوم الدراما السورية نذكر منهم نادين خوري، خالد القيش، نادين تحسين بيك، فادي صبيح، شكران مرتجى، عبد الهادي الصباغ، صباح جزائري، إمارات رزق، جرجس جبارة، وغيرهم الكثير، ومن إخراج رشا شربتجي.

من جانب آخر كان الفنان النوري قد نشر قبل يومين عبر إنستغرام، الاسم المؤقت لمسلسل “هب الريح”، والذي سيقف فيه النوري أمام كاميرا المخرج محمود دوايمة، حيث سيبدأ تصوير أولى مشاهده بالعمل في لبنان عند الانتهاء من تصوير “حارة القبة”، دون ذكر أية تفاصيل أخرى عن العمل.