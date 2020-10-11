دخل المذيع والممثل الكويتي عبدالله الطليحي، على خط أزمة مواطنته الفنانة هيا الشعيبي حول مقطع الفيديو الـ”خادش” الذي تم نشره على حسابها عل”سناب شات” وتسبب بتوقيقها وحجزها.

وقدم عبدالله الطليحي رواية جديدة حول كيفية بثه على حساب هيا الشعيبي زاعما انها نشرته عن طريق الخطأ، موضحا أنها كانت تريد إرساله إلى صديقاتها على الخاص.

وقال عبدالله الطليحي في فيديو نشره عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي : “السلام عليكم بتكلم عن موضوع أختي هيا شعيبي واللي حصل لها واليوم هي موجود في النيابة للتحقيق عن الموضوع اللي صار، الإنسان يقول خير وصالح يا إما ما يتكلم، واللي شاف الفيديو الللي انتشر ولاحظه، أن الفيديو ما تم تصويره مباشرة أي أنها ما كانت تنشر شيء إباحي”..

ليتك ماتكلمت عن هيا الشعيبي تبي ترقعها وعميتها ياعبدالله الطليحي.. ترا اهي طلعت بالاستقرام وقالت انه سنابي تهكر pic.twitter.com/4k4Po2SiQE — عادل المطيري (@BODAREE) October 10, 2020

وأضاف الطليحي أن: “الفيديو هذا مكتوب من ألبوم الكاميرا، يعني موجود عندها في تليفونها، وكان القصد منه أن تدزه حق رفيقاتها على الدايركت، ونزلته بالاستور بالغلط، وخلال ثلاث دقائق تم مسحه لأنه اتصل عليها زوجها وربعها وقالوا لها أنتي ارسلتي فيديو على الاستوري بالغلط، هذا هو الموضوع وما فيه، وأتمنى أن تحل الأمور، والصورة تكون أوضح، ونحن مع تطبيق القانون والقانون فوق الجميع”.

وكانت الاعلامية مي العيدان قد دافعت عن هيا الشعيبي مؤكدة انه من المستحيل ان تقوم هيا الشعيبي بنشر الفيديو عن قصد وقالت: “قائلة: “كل شي ممكن تدش فيه هيا الشعيبي الا حكاية انها تنزل فيديو اباحي على سنابها ما تطلع منها لانها عارفة ان هذا سنابها في عائلات ومصدر رزق حقها فمستحيل تنزل شي من هذا النوع واللي يقلك الحساب الموثق في سناب لا يتهكر يتهكر يا حبايبي هكروا موقع وزارة الخارجية الاميركية والكونغرس دشوا عليه وانتوا تتوقعون سناب هيا الشعيبي لا يتهكر”.

يذكر أن إن هيا الشعيبي قالت في التحقيقات إن “هاكر” سعودي هو من اخترق حسابها، وعندما سئلت عن تحديدها لجنسية “الهاكر” أكدت أنها كانت تهدد من هاكر سعودي مؤخرا.

يأتي توضيح عبدالله الطليحي، بعدما أكد عدد كبير من المتابعين، استحالة اختراق أي حساب عبر تطبيق “سناب شات” عندما يكون موثقا، في إشارة إلى أنها من قامت بنشر المقطع “الخادش”.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد أمرت بحجز الفنانة الشعيبي، في مبنى المباحث الجنائية لحين مواصلة التحقيق معها.