أثار الفنان الإماراتي عبد الله بـ الخير ضجة عارمة بين أوساط النشطاء عقب ظهوره بـ تسريحة شعر غريبة في فيديو جمعه بـ المدونين الإماراتيين مشاعل الشحي وزوجها الإعلامي أحمد خميس.

وفي تفاصيل الخبر، نشر الإعلامي أحمد خميس مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي في سناب شات، بدا فيه وهو يطلب من الفنان الشهير البقاء في وجه الكاميرا لحين وصول زوجته مشاعل الشحي ورؤيته وسط تفاعل الأخير معه.

وعند قدوم الشحي أبدت اندهاشها الكبير وأخذت تضحك بـ عفوية، مما أطلق ضحكات الفنان عبد الله بالخير الذي قهقه معها وسط تبرير خميس لتصرف زوجته بـ القول:” انصدمت”.

وقد اثار المقطع تفاعلا كبيرا من الجمهور حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي:” تنكر عشان الهالوين اللي ببلداننا ما حاجة تتنكرون أنتم رعب طول السنة”، و” فنان؟ ممكن أعرف بشنه هو مختص”، و” هو يحب يهول بعمره الله يصلح”، و” يضحكني بشكل مو طبيعي”، و” العمر يمشي والكبر شين والشهرة هي أساس خطه”، و” فكاهي والله ما يصلح للفن”.

وأيضاً:” سؤال مو هذا صدق هو فنان؟.. لو شنو يعني والله لحد هسه معرف هو شنو يغني لو ممثل لو شنو بـ الضبط”، و” السلسال وش وضعه”، و” عزه شنو هذا شعره”، و” شعره ليش هيج”، و” وقفوا الكرة الأرضية نبي ننزل”.