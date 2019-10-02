شاهد: عبد العزيز اليامي يثير موجة جدل على تويتر بسبب “داعش”.. وانتقادات غاضبة

فتح الفنان عبد العزيز اليامي النار على نفسه بعدما شارك مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر مقتص من فيلم شارك فيه بالتمثيل حيث أدى دور “أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.

ونشر عبد العزيز اليامي مشهد من الفيلم معلقًا: “المقطع المتداول في حسابات كثير واسرعو بالحكم أتمنى مشاهدة الحلقه كاملة 🙏🏻 سعدت بهالمشاركة والتجربة لأول مرة بحياتي أمثل في مسلسل #سريع_سريع اتقبل أرائكم وانتقاداتكم عادي 👍🏻🌚 هذه اللوحة كاملة لمن لم يشاهدها شوفوها كامله قبل تحكمون”.

وانهالت التعليقات الغاضبة والانتقادات لعبد العزيز اليامي لقيامه بأداء هذا الدور واتهمه مغردون بالاساءة للمملكة وللدين الإسلامي.

ورد عليه الشاعر محمد المحلكم قائلاً: ” رجال يام لم يذكر اسماهم ولم يرتبط مع الارهاب.. بل ارتبط بالتضحيه من دون الوطن والسلام والتعايش مع الجميع.. للامانه ان هذا تصرف غلط ياعبدالعزيز.. تمنيت انك لم تقع فيه.. يجب عليك الاعتذار” فرد اليامي قائلًا: ” يا اهلاً وسهلاً يا محمد.. المشهد تمثيلي ولا يمثل اسم شخص او قبيله او جنسيه او دوله وهي مجرد رساله بطريقه تحكي عن الحاضر الاعلامي و ان الفكر الضال يصل بكل الطرق ويستغلون جميع المواهب بلا استثناء ويجب ردع اصحاب هالفئه 👌🏻 وكانت حلقه كامله ولكن الناس حكمت على ٤٥ ثانيه فقط !!”.

ولكن المحلكم أكمل انتقاده قائلاً: ” اعرف انه مشهد تمثيلي واهدافه توعيه ولا فالحقيقه فا انت من قبيله عزيزه وخير من يمثلون يام بخصوص المشهد في اعتقادي أنك إضافة لهم ولم يضيفون لك شي بالعكس ٤٥ ثانية هذي وضعتك في موقف محرج ونتمنى من الجميع تفهم وجهة نظر الأخ عبدالعزيز”. في سياق متصل دشن مغردون وسم #حمله_تبليك_عبدالعزيز_اليامي لالغاء متابعة اليامي عقابًا على مشاركته في هذه الحلقة التي عرضت على قناة MBC1.

على الجانب الآخر أعلن متضامنون مع عبد العزيز اليامي عن دعمهم لموقفه مؤكدين انه فنان وقام بأداء الدور باحترافية ولم يقصد الاساءة للدولة أو الدين ولكنه اساء للتنظيم الإرهابي وعناصره ودشن محبو عبد العزيز اليامي وسم #حمله_دعم_عبدالعزيز_اليامي ردًا على حملة التبليك ومعبرين في الهاشتاق عن تضامنهم مع الفن الذي قدمه عبد العزيز اليامي في الحلقة المثيرة للجدل.