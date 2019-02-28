شاهد… عبير سندر: “أنا اصولي من النيجر ومرة افتخر بيها”

أكدت الموديل عبير سندر أن جنسيتها سعودية غير ان اصولها من دولة النيجر وانها تفتخر بذلك.

وقالت عبير سندر في مقابلة مع برنامج “عالسيف” المذاع على قناة atv الكويتية: “طبعا انا سعودية بس جد جد جدي جاء من النيجر فأنا اصولي من النيجر ومرة افتخر بيها”.

وتابعت سندر ان هناك الكثير من السعوديين اصولهم من اماكن ثانية.

من ناحية اخرى، كشفت عبير سندر انها تعرفت على خطيبها البريطاني الجنسية ليام اونيل في احد المولات في السعودية.

وعن انتقالها الى سنغافورة للعيش مع زوجها، اكدت عبير ان الخطوة ستكون صعبة ولكن ليام يستاهل.

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