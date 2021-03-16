نشرت عارضة الأزياء السعودية عبير سندر فيديو ردت فيه على تعليق سابق لها عن لون بشرة طفلها وذلك بعد أن اعتقد البعض أنها تنتقم من أصحاب البشرة البيضاء وهو ما عرضها للكثير من التنمر والتعليقات السلبية عن لون بشرتها.

وأكدت عبير سندر خلال الفيديو أنها صُدمت عند رؤية التعليقات على لون بشرتها وحديث البعض عن أنها تسعى للانتقام من أصحاب البشرة البيضاء وذلك يعد حديثها عن لون بشرة طفلها وأنه سوف تُفجع في حال كانت بشرة طفلها بيضاء كما استعرضت عبير عدد من التعليقات السلبية التي وصلت إليها وتنمرت على لون بشرتها.

وقالت عبير سندر تعليقا على هذه الاخبار “ايش التفاهات والغباء ده” وتابعت “منى مستغربة لأني من يوم ما طلعت في الميديا وهذا الشيء قاعد يصير معايا”.

كما تحدثت عبير سندر عن الدراما التي حدثت لمجرد تعليق عفوي وأوضحت أن منذ بدايتها وهي تعاني من قطع كلامها عن سياقه لكن الأمور وصلت للانتقام وأكدت أيضاً أن جمهورها فاهم الموضوع من البداية ولم يكن عليها متابعة الأخبار أو مضايقة نفسها على حديث غير صحيح.

عبير سندر رصدت رد فعل زوجها ليام الساخر على أخبار انتقامها من أصحاب البشرة البيضاء حيث مزح معها وقال أنه يشعر بالخطر والتهديد منها لتمزح وتقول أنها أصبحت قاتلة وختمت الفيديو ببعض التعليقات السلبية التي تحدثت عن لون بشرتها وتنمرت عليها.