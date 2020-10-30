كشفت الفاشينيستا السعودية عبير سندر عن كونها حامل عبر مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت فيه كيفية مفاجئة زوجها جوردان أونيل بهذا الخبر.

واعربت عبير سندر، في بداية الفيديو، عن سعادتها وزوجها بهذا الخبر ولكنها كشفت انهما لم يكونا مخططين ان يحصل الحمل بهذا التوقيت وقالت “تقريبا كانت مفاجئة بس مفاجئة حلوة الحمدالله”.

ثم تحدثت عبير سندر عن انها تنوي ان تحضر مفاجأة لزوجهاوقالت “قررت ان اسويها مفاجأة واقول له خلينا نسوى فيديو يوتيوب تحدي همس ثم اقول له الخبر في لعبة التحدي”.

وعرضت عبير سندر لحظة اخبارها زوجها وكان لافتا انه لم يصدقها في البداية ظنا منه انها تقوم بمقلب الى ان ارته صورة جهاز فحص الحمل على هاتفها والذي كان يظهر خطين في اشارة الى حملها فقام باحتضانها معبر عن فرحته فيما بكت هي من فرحتها.

وكانت العارضة ومدونة الجمال السعودية عبير سندر قد احتفلت العام الماضي بزفافها رسميا على مدرب الفنون القتالية الإنجليزي ليام أونيل،