حلت الفنانة ” عبير صبري ” ضيفة مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في حلقة يوم أمس من برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” المذاع على قناة القاهرة والناس .

وخلال الحلقة تحدثت عبير صبري عن رأيها بالقبلات التي يتم تصويرها في الأعمال الفنية التي تعتبرها ” حرام ” ولا يجوز للمثلة تصويرها .

فقالت : ” مقتنعة أن البوس في الأفلام حرام قبل وأثناء وبعد الحجاب ”

وعن الأدوار التي قامت بها سابقا وتتضمن ادائها لقبلات قالت : ” لما عملت كده مكنش برغبتي وكان بسبب المخرج وكنت صغيرة ساعتها ” .

وأضافت عبير صبري أنها قبل الزواج كانت ترفض القبلات كمبدأ خاص بها وبعد زواجها حاليا أصبح الأمر ممنوعا قائلة : ” مبقاش حرام بس بقي حرام وممنوع ” .

كما أكدت على أنها قد وضعت ثوابت جديدة خاصة بها لا يجوز لأحد المس بها .