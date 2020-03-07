شاهد.. عبير صبري ترقص مع فيفي عبده في عيد ميلادها

نشرت الفنانة المصرية عبير صبري مقاطع فيديو جديدة من حفل عيد ميلادها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت عبير صبرى في الفيديو الاول مع زوجها أيمن البياع والذي قام بتقبيلها علي وجهها وذلك على أنغام أغنية “هابي بيرثداي تو يو” للمطرب وليد توفيق، والتي قام بغنائها المطرب هانى شاكر.

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وحضر عيد الميلاد أيضا عدد من الفنانين والمقربين من عبير صبري منهم صفية العمرى وفيفي عبده وصلاح عبدالله والإعلامية بوسي شلبي ومروة صبرى شقيقة عبير وغيرهم.

فيما ظهرت عبير صبري في فيديو اخر وهي ترقص مع فيفي عبده وعلقت كاتبة: “احلي جو واجمل اكلات واحلي صحبه اللي بيحب الاكل المختلف والحلو وخصوصا الرز بلبن 😄👌😋يروح يجرب هتتبسطوا اوي في كوزينا اميريكانا بلازا زايد اكتوبر ..مبروك لحبيبتي النجمه روجينا ودكتور اشرف زكي الافتتاح”.