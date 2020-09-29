أقيم مساء أمس الإثنين عزاء الفنان ” المنتصر بالله ” في كنيسة السيدة العذراء في شارع المرعشلي بالزمالك .

والذي وافته المنية يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض دام لسنوات طويلة .

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور العزاء جاء في مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” والفنان ” محمود حميدة ” والفنان ” هاني رمزي ” والفنانة ” يسرا ” .

بالإضافة إلى كلا من الفنانين محمد هنيدي ومحمد ابو داوود وفطين عبد الوهاب والمخرج أكرم فريد والمخرج عمر عبد العزيز والإعلامي ” محمد الغيطي ” .

كما شهد العزاء حضور الفنان ” لطفي لبيب ” بصحبة مرافق له على الرغم من مرضه وحالته الصحية .

واتُّخذت في العزاء الإجراءات الوقائية المشددة للوقاية من فيروس كورونا حيث خضع المعزّون لاختبار قياس الحرارة قبل دخولهم الكنيسة مع التزامهم بارتداء الكمامة .