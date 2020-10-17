أقيم يوم أمس الجمعة عزاء الفنان المصري الراحل ” محمود ياسين ” الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي بعد صرا مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان محمود ياسين وهم زوجته الفنانة شهيرة ونجليه الفنان عمرو محمود ياسين والفنانة رانيا محمود ياسين .

ومن بين هؤلاء النجوم كان كلا من الفنانين : يوسف شعبان وعبد الرحمن أبو زهرة وليلى علوي وأحمد آدم وصابرين وأحمد بدير ومحمد رمضان وإلهام شاهين وغيرهم .

بالإضافة إلى الإعلامي محمود سعد ونقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر ونقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا .