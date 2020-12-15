أقيم مساء أمس الإثنين عزاء المهندس ” محمود البحيري ” والد الفنانة المصرية ” داليا البحيري ” في إحدى قاعات مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور لتقديم واجب العزاء لداليا البحيري جاء في مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” والفنانة ” إلهام شاهين ” والإعلامية ” بوسي شلبي ” والفنان ” هاني رمزي ” والإعلامية ” هبة الأباصيري ” والفنان ” ماجد المصري ” وغيرهم .

وحرص الجميع على الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث ارتدى الحاضرون الكمامات والفيس شيلد .

يذكر أن والد الفنانة داليا البحيري كانت قد وافته المنية يوم الأربعاء الماضي إثر تعرضه لأزمة صحية .