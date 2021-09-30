كشفت عارضة الازياء علياء بسيوني، زوجة الفنان المصري أحمد سعد تفاصيل تعرفها على زوجها مشيرة إلى أن بداية علاقتهما كانت في الجيم أثناء التمرين.

وتابعت علياء بسيوني، خلال لقاء جمع بين الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: “هو بيتمرن على طول، لكن أنا بتمرن شوية وهو بيتمرن شوية، ومدربنا نفس الشخص، وبدأنا نتكلم ونشوف بعض بره الجيم”.

وأوضحت أنها لم تكن تتوقع أن تتزوج أحمد سعد في النهاية معلقة: “لما قلت لماما إن أحمد سعد صحبي وإيه رأيك يجي يتعرف عليكِ كان الموضوع بالنسبة لها خيال علمي بسبب مشكلاته”.

وتابعت أنها شخص فضولي وتحب الشخصيات المرحة والمنطلقة ليرد أحمد سعد عليها مازحاً: “إيه الشخصيات دي؟! اسمها شخصية واحدة بس، خدي بالك بسمة وهبة جاية تخسرنا بعض عشان الحلقات الجاية”.

وحول أكثر ما آثار إعجابها في أحمد سعد، قالت علياء بسيوني: “لذيذ وأنا بتبسط من الناس اللي بيبقى ليها شخصية في القعدة وعنده كاريزما ويدخل في أي حتة نحس بيه، لكنه كان شبهي في إنه مزاجي وبنحب التحديات، كان يظهر ويختفي، فكان الاختفاء بيستفزني”.

وواصلت: “حصل بيننا انسجام كبير، ولما أقوله مسافرة السخنة أو إيطاليا كان يقولي أنا هناك ويعدي عليّ، وإحنا الاتنين برج الأسد ودي حاجة مرعبة وصعبة جدا”.