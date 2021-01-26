علق الاعلامي المصري عمرو اديب على الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير مؤكدا ان الكثيرين يعتبرونها شيئا غير محببا وطالبا من مشاهدية مقارنة الوضع في مصر بين عامي 2011 و2021.

وقال عمرو أديب، ، فى حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، إن المبادئ التى كنا ننادى بها فى ثورة 25 يناير، باتت تتحلق اليوم، مردفا: “المبادئ اللى بتتكلم عليها ثورة يناير العالم كله عايزها عيش حرية عدالة اجتماعية.. وانت النهاردة بتحقق منها كتير على الأرض”.

وأكمل أديب قائلا: “ممكن النهاردة تسأل نفسك عن الفرق دلوقتى بين 25 يناير 2011 و25 يناير 2021.. وعايز أقولكم حاجة بصراحة ثورة 25 يناير بالنسبة لناس كتير فى مصر دلوقتى شئ مش محبب قوى.. يعني مش شئ عظيم.. رغم أن التاريخ ولعالم ينظران إليها على أنها شئ عظيم”.

وأكمل: “لما تيجي تبص للربيع العربى فى المنطقة اليوم.. تجد أن ولا تجربته من التجارب اللى رسمته أمريكا قد نجحت.. جايز واحدة.. إنما الربيع العربي قد تحول خلال الـ10 سنين إلى كابوس عربي”.