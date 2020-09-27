تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للاعلامي المصري عمرو اديب اثناء حواره مع راقصة برازيلية تدعى كاميليا.

ويظهر عمرو اديب في الفيديو، من فترة تقديمه برنامج “القاهرة واليوم” على قناة “اوربت” وهو يحاور الراقصة كاميليا ويسألها عن سبب قدومها الى مصر وعن انواع الرقص التي تؤديها الى جانب الرقص الشرقي.

وزي كلنا ما عارفين مصر أم الدنيا



عمرو أديب الحقيقي أقرع وبكرشين وبتاع رقاصات



pic.twitter.com/GUA9CNvUSU — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) September 27, 2020

يذكر ان عمرو اديب قدم برنامج “القاهرة واليوم” على قناة اوربت منذ عام 2000 لينتقل بعدها الى قناة “أون إي” والتي استمر بالعمل فيها لمدة سنة ثم انتقل للعمل في قناة “إم بي سي مصر ” حيث يقدم برنامج “الحكاية”.