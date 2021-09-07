قال المخرج خالد يوسف، إن المؤامرة الممنهجة التي تعرض لها فاقت قدرته واحتماله، لذا كان بقاءه في مصر أمر صعب للغايه عليه وعلى أسرته.

وأكد خالد يوسف، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أسرته دعمته بشكل كبير خلال هذه الأزمة لأنها كانت تؤمن أنها مؤامرة وليس له يد بها، لذا قامت زوجته بالرد والدفاع عنه عبر السوشيال ميديا.

وكان خالد يوسف يتحدث عن استقبال بحفاوة في كل البلاد التي زارها قائلا “انا استقبلت في كل البلاد اللي رحتها سواءا بيروت سواء لندن سواء دبي سواء السعودية” ثم اردف “السعودية استقبلتني استقبال هايل بلد مراتي صحيح فعشان خاطرها طبعا اكيد”.

بدوره اشاد عمرو اديب بزوجة خالد يوسف قائلا “مراتك ست عظيمة” وهو ما أكد عليه خالد يوسف بالقول “اللي تستحميل اللي حصل في ده ست عظيمة” وتابع “لان هي كان عندها يقين وما همهاش الحملة وكل ما حصل ودافعت عني اكثر ما انا دافعت عن نفسي”.

وكان المخرج المصري قد عاد الإثنين الماضي، إلى بلاده للاستقرار فيها، قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس، بعد غياب عنها دام لأكثر من 3 سنوات.