قال المخرج خالد يوسف، إن المؤامرة الممنهجة التي تعرض لها فاقت قدرته واحتماله، لذا كان بقاءه في مصر أمر صعب للغايه عليه وعلى أسرته.
وأكد خالد يوسف، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أسرته دعمته بشكل كبير خلال هذه الأزمة لأنها كانت تؤمن أنها مؤامرة وليس له يد بها، لذا قامت زوجته بالرد والدفاع عنه عبر السوشيال ميديا.
وكان خالد يوسف يتحدث عن استقبال بحفاوة في كل البلاد التي زارها قائلا “انا استقبلت في كل البلاد اللي رحتها سواءا بيروت سواء لندن سواء دبي سواء السعودية” ثم اردف “السعودية استقبلتني استقبال هايل بلد مراتي صحيح فعشان خاطرها طبعا اكيد”.
بدوره اشاد عمرو اديب بزوجة خالد يوسف قائلا “مراتك ست عظيمة” وهو ما أكد عليه خالد يوسف بالقول “اللي تستحميل اللي حصل في ده ست عظيمة” وتابع “لان هي كان عندها يقين وما همهاش الحملة وكل ما حصل ودافعت عني اكثر ما انا دافعت عن نفسي”.
وكان المخرج المصري قد عاد الإثنين الماضي، إلى بلاده للاستقرار فيها، قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس، بعد غياب عنها دام لأكثر من 3 سنوات.
هو صحيح زوجته من اصول ارضاعية سعوعية ههههههههههه لكن الصراحة تنقال ، انها امراة جدعة بحق وحقيق ، خلته عندها في فرنسا ثلاث سنوات وكانت كل يومين تفسحه في لندن على حسابها ، واخذته للسعوعية حتى تعمل له واسطة عند الحكومة المصرية من خلال الحكومة السعوعية ، واحتمال يرجع عضو في البرلمان المصري وربما يصير وزير !!! رغم انه التهمة ثابتة عليه انه عمل نوكاح مع ممثلتين بعمر بناته وتم تصوير ذلك ونشره !!! لكن زوجته ما هامها حاجة ههههههههههههههه ترحب بمزيد من الضرات هههههههههههههه الله يوعدنا بهكذا زوجات صالحات متفهمات ، اروح انام عسى ان اشوف هكذا زوجات ولو بالحلم هههههههههههه يتركون للزوج الحبل على الغارب ههههههههههههههه تصبحون ونصبح على خير وتحقق الامنيات .
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