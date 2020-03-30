شاهد.. عمرو اديب يكشف سبب انخفاض عدد اصابات كورونا في مصر!

برر الاعلامي المصري عمرو اديب انخفاض عدد اصابات فيروس كورونا في مصر مقارنة بدول اخرى بسبب التطعيمات الالزامية التي خضع لها المصريون.

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وقال عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، أن الدول الغنية لم تكن تحتاج تطعيمات معينة مثل السل.

واستشهد عمرو اديب بأبحاث عن ان الدول التي كانت فيها تطعيمات اجبارية اعطى الناس نوع من انواع المناعة في مواجهة فيروس كورونا قائلا “بقولوا جايز عشان نبقى علميين جدا”.

وعن الاتهامات الموجهة للدولة المصرية بإخفاء الاعداد الحقيقة، قال عمرو اديب: “المرض ده في العالم ما بيستخباش لو بدأ التسونامي حتلاقي الناس الافات طالعة عالمستشفيات لا قدر الله”.