وثقت الاعلامية المصرية بسمة وهبة لحظة لقائها صدفة بمواطنها الفنان عمرو دياب خلال تواجدهما في الامارات.

ونشرت بسمة وهبة مقطع فيديو قصير، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه مع عمرو دياب وقالت “النجم الجميل الذي احبه واموت فيه احلى صدفة واحلى مقابلة” فيما اكتفى عمرو دياب بقول “شكرا”.

وكان عمرو دياب قد نشر صورة له، عبر حسابه على انستغرام، ظهر من خلالها وهو يقود سيارته فى شوارع الإمارات العربية المتحدة.

كما ظهرت المذيعة إنجي كيوان، أيضًا في مجموعة صور مع الهضبة عمرو دياب، نشرتها عبر حسابها “إنستغرام”، والتي توثق قضائها يومًا مع الهضبة في دبى، وكتبت إنجى، في تعليقها على الصور التي لاقت إعجاب متابعيها، “قضيت يومًا مع عمرو دياب.. الأسطورة”.