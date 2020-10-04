احتفل رجل الأعمال السوري باسل سماقية بحفل زفافه على السيدة زينة المشوط، بحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المصريين والعرب، وكذلك الإعلاميين

وقد وأحيا الحفل كل من الفنان المصري عمرو دياب والفنان اللبناني راغب علامة والفنان المصري محمد رمضان،

وكان من بين حضور الحفل الذى أقيم فى الفيلا الخاصة برجل الأعمال باسل سماقية فى القطامية هايتس، الدكتور بسام درويش السفير السورى بمصر، وعمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

كما حضر الحفل كل من عمرو الليثى، وتامر أمين، والمحامى محمد حموده، والمحامى طاهر الخولى وزوجته، وخالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن. ومن بين الحضور، الفنان هانى رمزى، والفنان محمد الشقنقيرى والفنانة سوزان نجم الدين وغيرهم من الفنانين والفنانات، ومصمم الأزياء هانى البحيرى.

وقد نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مجموعة من الصور من حفل الزفاف عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها مع العروسين ومع عمرو دياب وعلقت كاتبة: “ألف مبروك زفاف رجل الأعمال الصديق #باسل_سماقية وانشالله دايما بالأفراح”.

كما نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام من الحفل علق عليه قائلا: “امبارح بعد حفلتي في زيد بارك كنت معزوم في فرح صديقي رجل الاعمال السوري باسل سماقية وطلعت اباركله وحصل اللي حصل والحمد لله ان المسرح ماوقعش بينا ”.

وتجدر الإشارة الى ان هذه ليست المرة الأولى التي يحتفل فيها باسل سماقية بحفل زفافه، ففى مايو من عام 2018، احتفل باسل بزفافه للمرة الأولى على زينة أيضا وأحيا الفرح، أيضا كلا من راغب علامة وعمرو دياب، في أحد الفنادق المطلة على نهر النيل.

يذكر أن باسل سماقية هو مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات قطونيل التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2018، من خلال تصنيع أكبر قميص وشورت داخلي في العالم. كما أنه شريك مؤسس وعضو مجلس الإدارة التأسيسي في جمعية المستثمرين السوريين في مصر منذ 2016، ورئيس “رابطة المغتربين العرب السوريين” في مصر ونائب رئيس “تجمع رجال الاعمال السورييين في مصر”.

ويعمل باسل سماقية في مجال الغزل والنسيج منذ 30 عاما وكان قد انتقل مع عائلته الى مصر في ثمانينات القرن الماضي.