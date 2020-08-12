نشر الحساب الرسمي لبرنامج ” عرب وود ” على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي للفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” دينا الشربيني ” .

حيث يظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو وهو يحمل دينا الشربيني على ظهره بأحد شواطئ الساحل الشمالي أثناء تصويره لكليب أغنيته الجديدة ” أماكن السهر ” .

وهي المرة الأولى التي تظهر فيها دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في أحد أغانيه .. ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام المقبلة .

أغنية ” أماكن السهر ” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور .. والكليب من إخراج أحمد النجار .