تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري عمرو دياب خلال إحياء حفل زفاف بالساحل الشمالى مع الفنانة دينا الشربينى.

وظهر عمرو دياب، في الفيديو، وهو يغنى ويرقص على أنغام أغنيته “بحبه”، حيث قام بتغيير كلماتها في في احد المقاطع ليقول: “ورحمة أبويا بحبه”.

كما ظهر فى الفيديو عمرو منسي، مدير مهرجان الجونة السينمائى، والذي كان يرقص بدوره مع الحضور.

وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرا كليب أغنيته “يوم تلات” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والتى صدرت فى ألبومه الأخير “سهران”، حيث صورها مع فرقته الموسيقية في الساحل الشمالى وسط أجواء صيفية، وأغنية “يوم تلات” كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندى وحققت الأغنية نجاحاً لافتاً بعد طرحها فى الألبوم.

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