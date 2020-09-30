نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها عبر خاصية “استوري” علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت الفنانة غادة عبد الرازق؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر “سلطانة المعز” ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.



