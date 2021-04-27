أثارت الممثلة الكويتية ​غدير السبتي​ جدلاً كبيراً بين الجمهور بعد تصريحها الذي قالت فيه ان شقيقها الأصغر الراحل، قام بضربها عدة مرات، وقاطعها لمدة 5 سنوات بسبب دخولها المجال الفني.

وقالت السبتي في برنامج “وياكم”: “وفاة أخي أثرت فيّ كثيرا، وانقطع الاتصال بيننا لمدة 5 سنوات بسبب دخولي الوسط الفني، وزعل من قراري، وكان يضربني، لكني سامحته حتى لو كان دايسني دوس هذا أخي”.

وشددت غدير السبتي على أنها كانت تحترم شقيقها إلا أنها أصرت كذلك على استكمال حلمها ودخول مجال الفن، كما أكدت أنها أصيبت بحالة اكتئاب سيئة بعد وفاة شقيقها حيث كانت تتمنى أن تسمع منه أنه سامحها بالفعل، بالرغم من أنه كان قد هاتفها قبل وفاته، كما أنها سافرت له لندن خصيصًا ولكنه توفى قبل أن تنجح في التحدث معه أو تسمع منه.

النجمة الكويتية أكدت في سياق آخر أنها لا تخشى من التقدم في العمر كما كشفت عن عمرها الحقيقي وأكدت أنها أتمت 46 عامًا، كما عبرت عن اندهاشها من بعض التعليقات التي تصفها بأنها أصبحت امرأة عجوز، مشددة على أنها بالرغم من عمرها إلا أنها تتمتع بروح شبابية وحب للحياة وثقافة.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة غدير السبتي هو مسلسل “درب الهوى”، وهو من إخراج حمد البدري، وقصة الكاتبة فاطمة حسين، والسيناريو والحوار لدخيل النبهان، وتأتي أحداثه في 15 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من أبرزهم فهد عبد المحسن، والراحل مشاري البلام، زهرة عرفات، عبد الله الطراروة، روان العلي، وآخرون.