شاركت الفنانة المصرية الهام شاهين في عيد ميلاد كل من الفنانة يسرا والمخرجة ايناس الدغيدي والذي يوافق في العاشر من شهر مارس الجاري ونشرت بعضا من الصور من اجواء الحفل عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت إلهام شاهين في الصور مع كل من “يسرا وإيناس”، ومعهن نيللي كريم وبوسي شلبي وعلّقت كابة : “كل سنة وصديقاتي الجميلات وعشرة العمر الحلوة طيبين وبخير يارب إن شاء الله”.

تابعت الهام شاهين: “ودايما ناجحين ومتألقين.. عيد ميلاد سعيد حبيبتي يسرا وحبيبتي إيناس الدغيدي.. يارب دايما مع بعض في أوقات حلوة العمر كله”.

كما شاركت الاعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه الهام شاهين وايناس الدغيدي وهما يغنيان ليسرا اغنية “ثلاث دقات”.

وكانت يسرا قد نشرت بدورها صورا من الحفل ووجهت رسالة مؤثرة الى ايناس الدغيدي قالت فيها: “كل سنة وإنتي أختي وحبيبتي وصحبتي وعشرة عمري.. كل سنة وإحنا بنحتفل مع بعض.. ربنا يخليكي ليا العمر كله يا أجدع واحدة في الدنيا.. ميرسي لكل اصحابنا وحبايبنا”.

أما ايناس الدغيدي فقد كتبت عبر حسابها على انستغرام: “شكرا لكل صديقاتي على اليوم الجميل ده وكل سنه وانتي طيبه يا يسرا ”.