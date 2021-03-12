حلت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن ضيفة على حلقة الامس من برنامج “سندريلا” الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على شاشة قناة ATV الكويتية،

وردا على سؤال عن الجنسية التي تنصح السندريلا الزواج منها، قالت فاطمة المؤمن “الصراحة وايد في جنسيات حلوة ما ادري” وبعد تفكير قالت “احب الجنسية السعودية الصراحة”.

وعن زوجها المستقبلي، قالت فاطمة المؤمن انه ليس من الضرورة ان يكون كويتي ولكنها تفضل ان يكون خليجيا.

وعن سبب تفضيلها للزوج السعودي، قالت فاطمة المؤمن “احب اللهجة السعودية واحب قيمهم” وتابعت “أمي أنا سعودية”.