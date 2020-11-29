شنت فتاة سعودية معروفة باسم “آش” مواطنتها خبيرة التجميل والفاشينيستا بدور البراهيم بسبب تغزلها بـ عبد الرحمن المطيري واصفة اياها بـ “الشحرورة” في إشارة الى لقب الفنانة اللبنانية الراحلة صباح والتي اشتهرت بكثرة زيجاتها.

وقالت آش في مقطع فيديو، تم تداوله عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة كلامها الى بدور البراهيم: “ايش ابتسامته جميلة تعالي انت يا ام راس ما شبعتي ملايين من فرقة راسك ما شبعتي زواجات تبين تصيرين صباح النسخة الخليجية بعدين خليتي كل الرجال ورحتي على عبد الرحمن المطيري”.

ثم رفعت “آش” صوتها قائلة تكفى يا عبد الرحمن لا تتزوج الشحرورة بدور” وتابعت “رح انهار هزلت”.

ثم اضافت “صراحه الي ابي اقوله أنا أحب عبد الرحمن المطيري، عبد الرحمن انا احبك لا تتزوج الشحرورة بدور ابي اتزوجك “

وكانت بدور البراهيم قد تغزلت عبر حسابها على سناب شات بالمطيري اذا قالت: “بالنسبة لي أوسم شاب خليجي في السوشال ميديا شكل ومحتوى وأخلاقولو أكون لجنة تحكيم بختار عبد الرحمن المطيري بلا وجه الزيتونة بلا هم” مشيرة إلى الفنان مهند الحمدي الذي وصف نفسه بأنه أوسم شاب في الخليج.

وعندما وصل كلام بدور للمطيري علق قائلا إنه سيدفع ٢٠ ألف ريال مهرا لها، بعد أن قال له أحد أصدقائه أن مهرها ٢ مليون ريال سعودي.