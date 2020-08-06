حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على مشاركة متابعيها فرحتها بحفيدها الجديد من ابنتها هنادي الديراوي وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده في مقطع الفيديو من غرفة ابنتها في المستشفى وهي تقف الى جانب الدكتور شريف الباشا وقالت “النهاردة يوم سعيد بالنسبة لي الدكتور شريف الباشا بجبلي الحفيد الثاني لابنتي هنادي وانا بشكره على اهتمامه بشادي وهنادي”.

وختمت فيفي عبده الفيديو بتمنى الفرح للجميع قائلة “كل البنات وكل الشباب ان شاء الله يفرحوا زاي ما نحن فرحانين ربنا يفرح العالم كله”.

يذكر ان هنادي الديراوي هي البنت الصغرى للفنانة فيفي عبده، من زوجها رجل الأعمال الفلسطيني محمد الدراوي، بعد ابنتها الكبري عزة مجاهد.

وهنادي الديراوي تفضل الابتعاد عن الاضواء والمجال الفني تزوجت في 2014 من رجل الأعمال شادي العزيزة .