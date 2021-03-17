حل الفنان السعودي مهند الحمدي ضيفا على الاعلامي اللبناني وسام بريدي في حلقة الامس من برنامج “كاربول كاريوكي” بالعربي عبر شاشة تلفزيون دبي.

واتصل مهند الحمدي خلال اللقاء بخطيبته اللبنانية فرح مراد حيث قام بالغناء لها “بحبك انا كثير” للفنان اللبناني وائل كفوري غير ان فرج قامت بإحراج خطيبها لترد عليه ضاحكة “انت بالتصوير؟”.

ثم وجه وسام بريدي سؤالا على فرح عن صفة لا يعرفها احد عن مهند الحمدي لترد قائلة “انه اقوى واحد في العالم”.

وكان مهند قد تغزل بخطيبته أثناء اللقاء قائلا “فرح ومفرحة قلبي” كاشفا انها يخططان للزواج قريبا.