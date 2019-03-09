شاهد… فريال يوسف: “أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي”

حلت الفنانة التونسية فريـال يوسف ضيفة على الإعلامية اللبنانية راغدة في برنامج “قطعوا الرجالة”، على شاشة قناة “النهار” حيث تحدثت عن كواليس مشوارها الفني، وكواليس حياتها الخاصة أيضًا.

وروت فريال يوسف قصة حب عاشتها عام 2012 مبتدئة حديثها بالقول :”انا عندي عادة بخلي الرجل يسيح قبل ما يعرف يوصلي” وتابعت: “ثلاثة شهور واحنا بنتقابل في الجيم وبنتقابل بره صدفة وهو معجب وعاوز يعبر بس خايف”.

واضافت فريال انها من المستحيل ان تأخذ اي خطوة اتجاه الرجل قائلة : “انا ست لسه قديمة في الموضوع ده” الى ان قام بعد ثلاثة شهور بدعوتها الى الغداء في الجيم ثم في خامس او سادس عشاء اعترف لها انه متزوج غير ان علاقته بزوجته متوترة منذ سنتين.

واكدت فريال انه كان يعرف انه كان يعرف انه يجب عليه اتخاذ خطوة الطلاق قائلة: “انا تونسية ما بشارك ما بقدر واعتز بالحقوق التي اكتسبتها بحملي للجنسية التونسية”.

واعتذرت فريال يوسف من زوجة هذا الرجل وقالت: “مش قصدي اوجع اي حد ولا قصدي ادخل على حياة اي حد اوي اذي اي حد والحياة والاقدار مشيت كده”.