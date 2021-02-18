نشرت الفنانة التونسية ” فريال يوسف ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في أحدث ظهور لها خلال قضاء عطلتها في جزر المالديف .

وأثار ظهور فريال يوسف صدمة لدى متابعيها نتيجة تغير شكلها بشكل واضح حتى أصبحت نسخة من الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” وفقا لما أشار إليه عدد من المتابعين في تعليقاتهم .

وبررت فريال يوسف التغير الملحوظ في شكلها بإنه يرجع إلى استخدامها لفلتر من إعداد مواطنتها الإعلامية ” عائشة عثمان ” وهو ما أظهرها بهذا الشكل .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” استخدمت انستجرام فلتر الخاص بصديقتي عائشة عثمان ” .