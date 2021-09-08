أعلنت الممثلة الأمريكية ” ليلى كولينز ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن زواجها من الكاتب والمخرج ” تشارلي ماكدويل ” في مفاجأة للجمهور .

حيث نشرت ليلى كولينز صورا من جلسة التصوير التي خضعت لها برفقة زوجها لهذه المناسبة .. مشيرة إلى أن الزواج قد تم في الرابع من شهر سبتمبر الجاري .

وظهرت ليلى في الصور بإطلالة رقيقة مرتدية فستان أبيض وطرحة طويلة من تصميم الأمريكي ” رالف لورين ” .

وكتبت في تعليقها على إحدى الصور : ” لم أرغب أبدًا في أن أكون لأحد آخر غيرك .، والآن سأكون زوجتك .. في الرابع من سبتمبر 2021 أصبح ما بيننا رسميا .. لم أكن أسعد من قبل ” .

وقالت ليلى كولينز في تعليق آخر لها : ” ما بدأ كحكاية خيالية أصبح الآن واقعي إلى الأبد .. لن أتمكن أبدًا من وصف كيف كانت نهاية الأسبوع الماضي بشكل صحيح ولكن السحر هو مكان جيد جدًا للبدء ” .

يذكر أن الممثلة ليلى كولينز والمخرج تشارلي ماكدويل كانا قد أعلنا عن علاقتما في عام 2019 ثم أعلنا عن خطبتهما رسميا في 2020 .