احتفلت الفنانة البحرينية ” أبرار سبت ” بعقد قرآنها على شخص من خارج الوسط الفني وذلك من خلال صور لها ومقطع فيديو قامت بنشرهم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وكتبت أبرار سبت في تعليقها على إحدى الصور : ” أنا قولت نعم .. الحمدلله يارب كان ودي أحتفل بعقد قرآني مع صديقاتي وأحبابي لكن بسبب جائحة كورونا ” .

وتابعت : ” اقتصر الموضوع على عائلتي الصغيرة وشكر خاص لاخي العزيز محمد فيفد على توليه مهمة الاحتفالية على طريقته الخاصه بـ فوتو شوت .. ما شاء الله ” .

وفي صورة أخرى ظهرت فيها برفقة زوجها أيضا كتبت في تعليقها عليها : ” اللهم اجعله لي كما أحب واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب ” .

كما نشرت مقطع فيديو تناول التجهيزات والتحضيرات الخاصة بعقد القرآن والعروسين ولقطات من الفوتو سيشن التي تم تصوير أغلب مشاهده على شاطئ البحر .

كما حرصت الفنانة ” شيلاء سبت ” على تهنئة شقيقتها بمنشور عبر حسابها على موقع إنستجرام تضمن صورا من عقد القرآن .

وكتبت في تعليقها عليها : ” الـحَمْدُ للـهِ الَّذِي بِنِعْمَتهِ تَتِمُّ الصَّالِـحَاتُ .. من القلب إلى القلب ومن الوريد إلى الوريد مبارك عليكي يوم الخطوبة السعيد أحلى العرايس عرسها حان طاريه الله يهنيها بأحلى لياليها ” .

وتابعت : ” ألف مبروك أختي ونصي الثاني .. ألف مبروك عقد قرآن أختي ونصي الثاني وتوأمتي الصغير يارب تكون كل ايامج سعادة .. ألف مبروك ما شاء الله تبارك الله ” .

وأضافت شيلاء سبت : ” مبروك النسيب تستاهل برور ويارب تحطها بعينك وتسعدها دوما .. كل الشكر حق أخونا محمد فيفد اللي دايما ويانا بكل المناسبات ” .



