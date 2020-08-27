نشرت الفنانة السعودية ” ريم عبد الله ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” وهي مرتدية الحجاب .

حيث ظهرت ريم عبد الله من داخل سيارتها مرتدية عباءة وغطاء رأس .. وكتبت في تعليقها عليه قائلة : ” مسهم بالخير .. كيف اللوك ” .

الأمر الذي أثار التساؤلات بين المتابعين حول إذا كانت ريم عبد الله قد قررت ارتداء الحجاب بشكل نهائي أم أن هذه الإطلالة للتغيير فقط .

وعلق عدد كبير من المتابعين على الفيديو مشيدين بها ونصحوها بأن تستمر في ارتدائه .. فجاءت التعليقات مثل : ” والله قمر ” و ” لوك فلة ” و ” شئ طيب ليتكي ترتدينه ” .

فيما أبدى قليلون اعتراضهم على ارتدائها الحجاب فجاءت تعليقاتهم : ” تحسك موظفة جاية من مكتب ” و ” شي طيب إذا مؤقت ” و ” صار الفرض لوك ” .