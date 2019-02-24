شاهد.. فنانة مصرية تكشف عدم قيام خالد يوسف باستغلالها كما فعل مع منى فاروق وشيماء الحاج!

وجهت الفنانة المصرية شذى، انتقادات حادة للمخرج والبرلماني خالد يوسف، على خلفية الفيديوهات الجنسية التي ادّعت الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج أنه الشخص الذي كان معهما ولم يظهر بوجهه.

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وقالت شذى في تصريحات لموقع “فوشيا”، إنّ خالد يوسف استغل ظروف الفنانتين الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وطموحهما في أن تصبحا نجمتان، وقايضهما بفعل هذه الأفلام مقابل الشهرة.

وأضافت: “قيام خالد يوسف بتصوير الفتاتين حتى لو كان متزوجًا منهما، عمل غير أخلاقي وخطأ، ما فعله مصيبة كبرى، ولكنه فعل ذلك مع نوعية معينة من البنات ولم يفعل ذلك معي أو مع فنانات موجودات بالفعل على الساحة الفنية”.

وكشفت الفنانة المصرية عن رأيها في تصريح خالد يوسف بأن الحكومة سربت هذه الأفلام لأنه معارض للتعديلات الدستورية.