تصدر هاشتاغ “رابح صقر” قائمة الترند في موقع تويتر السعودية، مساء الجمعة، وذلك بعد عرض حلقة برنامج “استوديو 21″، والتي قلد فيها الفنان السعودي حبيب الحبيب فيها، مواطنه الفنان رابح صقر بطريقة ساخرة.

وظهر الحبيب بملامح مشابهة لصقر بدرجة كبيرة حتى أنه يصعب التفريق بينهما، كما قلد طريقة غنائه وحركاته بدقة أثارت ردود فعل واسعة.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع تقليد الفنان رابح صقر، ودشنوا وسما باسمه، كما تداولوا مقطع الفيديو بشكل كبير.

وجاءت التغريدات بين معجب بتقليد شخصية رابح صقر ومنتقد لأسلوب حبيب الحبيب، والبرنامج، ووصفه البعض بالسخافة والاستخفاف بالمشاهدين.

وقالت إحدى المتابعات: “ما حبيت هالبرنامج مو ضابط معهم التقليد وما احس انه يضحك ودمه ثقيل يا ريت تفكونا من الكوميديا هذي الي ما تمت للكوميديا بصلة”.

وعلقت أخرى: “من زين تقليدهم عاد ما يعرفون يقلدون لا حبيب الحبيب ولا ريم عبد الله مصختوها خلاص لو بيدي والله لاشتري البرنامج الحين واسكره وما ابثه شي يفشل”.