شاهد.. فنان شهير يفجّر مفاجأة عن إرتباطه بـ زينة لفترة

كثيرة هي الأسرار التي قد تتعلق بالحياة الشخصية لبعض النجوم والمشاهير والتي قد تحدث في حياتهم وتمرّ حينها مرور الكرام دون ان يعلنوا عنها لتكتشف لاحقاً.

وما قد لا يعلمه الكثيرون هو ما كشفه الفنان والمنتج المصري ​تامر عبد المنعم​ عن أنه كان خطب ​الممثلة المصرية زينة​ لفترة.

وجاء حديث عبد المنعم هذا خلال لقاء له ضمن برنامج “خط أحمر” عبر قناة “العاصمة” حيث أضاف أنه على علاقة جيّدة بزينة حتى الآن لأنه راقي في علاقاته، وأنه دافع عن قضيتها ضد أحمد عز لاثبات توأمها، لأنه ليس من المنطق أن تجلب امرأة طفلين وتتهم شخص بالأبوة دون دليل.

مشيراً إلى ان إصرارها على إجراء فحص الحمض النووي كان دليلاً على صدقها.