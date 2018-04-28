شاهد.. فنان مصري يصدم الجمهور بخسارته 66 كيلو.. وما حقيقة تعاطيه المخدرات!

منذ سنة تقريباً، تتناول وسائل الاعلام خبر خسارة الفنان ​أمير عيد​ 66 كيلو من وزنه وأرفقوها بسبب وهي انه يتعاطى المخدرات.



وأكد على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الأخبار لا صحة لها، ولكن الموضوع لم يمر مرور الكرام فلم يستطع ان يكسب ثقة الجميع فالبعض لم يصدّقه، إلا انه عاد بتصريح برنامج “معكم” من تقديم ​منى الشاذلي​ على ​قناة cbc​ نفى فيه تعاطيه أي ​مواد مخدرة​، مؤكدا أنه لا يحبها ولم يقم بتناولها او تعاطيها في حياته، وكشف انه في فترة معينة بدأ يشعر بتعب في معدته، وأصبح لديه هاجس تناول الطعام. وتابع قائلا ان وزنه كان 115 كيلوغرام وأصبح الآن 73 كيلوغرام.