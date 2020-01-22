شاهد فوز الفهد والدكتورة خلود تتبادلان المزحات والتعليقات الطريفة.. والأخيرة تحرجها بتعليق مفاجئ

تعرضت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد لموقف محرج عندما فاجأتها صديقتها ومواطنتها الدكتورة خلود بتعليق مفاجئ، مما جعلها تحاول المزاح لتدارك الموقف.

كانت فوز الفهد والدكتورة خلود تتبادلان المزحات والتعليقات الطريفة، قبل أن تفاجئها الأخيرة بسؤالها: “اسمعي.. متى نفرح فيك.. يلا نبي نشوف عيالك”، لتنفجر الفاشينيستا الكويتية الشهيرة من الضحك وترد عليها بقولها: “خلود.. ما أبي أمسح السناب”، فتعلق الأخيرة ممازحة: “ياليت والله”.

واعترفت فوز الفهد أنها لا تلتقي بصديقتها كثيراً بسبب سفرها المتكرر، ولكنها سعيدة أنها تمكنت من مقابلتها اليوم بالرغم من انشغال كل منهما في أعمالها وحياتها الخاصة.

وخطفت الفاشينيستا الكويتية الأنظار مؤخراً بتصريحها عن تأخر زواجها بإلقائها اللوم على الجمهور بقولها: “ما يبون عندي حياة اجتماعية.. لا يبون فراغ.. لا نتخطب لا نتزوج.. بس نبارك ونوجب”، قاصدة أن جمهور السوشيال ميديا يغضب عندما يجد أن المشاهير الذين يتابعونهم يعيشون حياة طبيعية ويبحثون عن الحب وتأسيس العائلة، لأنهم يريدونهم دائماً متواجدين عبر السوشيال ميديا بلا حواجز أو غياب لظروف خاصة.

وكانت فوز الفهد قد اعترفت مؤخراً أنها لم تتزوج لأن النصيب لم يأتِ بعد، مؤكدة أنها تبحث عن رجل يتفهم طبيعة عملها.