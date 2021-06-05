نادرًا ما يشاهد الجمهور النجم الكبير محمد عبده وهو فى شبابه، فأغلب الجمهور يعرف الفنان عندما تقدم في السن ونادرا ما يعرف الجمهور شكله في صباه، إلا أنه ربما لم يختلف شكله كثيرًا في شبابه عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنه وهو كبير في السن فالملامح لم تتغير؟

حيث أن مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعي، خالفت هذه القاعدة وتداولت مقطع فيديو مصور لحفل فنان العرب محمد عبده في شبابه وهو يقدم أحد أغنياته وبجانب أحد الأطفال، وقيل أن هذا المقطع يقترب من 50 عامًا حيث كان يبدأ محمد عبده مشواره الفني.

نرشح لك: صراخ هستيري.. شاهد ردة فعل فتاة بعد ان صافحها محمد عبده في الرياض!

من ناحية أخري، حرص الفنان محمد عبده الفترة الماضية علي توجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية على جهودهم المبذولة في التعامل مع فيروس كورونا، فقد جعلوا المملكة العربية السعودية من أقل الدول تضررا من الوباء الذي أضر البشرية .

وقال فنان العرب في تصريحات تلفزيونية عقب حصوله علي لقاح كورونا “إن الله أنعم علينا بنعمة توافر اللقاح المضاد لكورونا فيجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة، فنأخذه ونتوكل على الله”.

وأضاف محمد عبده “أتمنى من كل شخص ألا يقول إن هذا لقاح جديد وله آثار جانبية؛ لأن هذا اللقاح عادي جدًّا يشبه الحقن التي يأخذها الفرد بسبب السخونة أو الإنفلونزا”.

وحرص محمد عبده علي توعية المواطنين في الحصول علي اللقاح لعدم تعرضهم لأي ضرر هم وأسرهم، ويحضر محمد عبده حاليا لعدد من الأغاني الجديدة التي من المقرر أن يطرحها قريبا.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “