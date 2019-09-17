شاهد .. فيديو نادر لدنيا سمير غانم وهي بعمر 5 شهور

نشرت قناة ” ماسبيرو زمان ” المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” مقطع فيديو من إحدى اللقاءات التلفزيونية القديمة مع الفنان المصري ” سمير غانم ” .

وتحدث سمير غانم في مقطع الفيديو إلى الجمهور عن إنه رزق بطفلته الأولى ” دنيا ” منذ 5 شهور وكان يرغب في تقديمها إليهم ورؤيتها .

وأشار إلى إنه يرى فيها أنها ستكون كوميديانة كبيرة بعد موقف حدث منها بعد ولادتها عندما كان يداعبها فضربته بيدها على خده .

وحاول الفنان سمير غانم إجراء حوار قصير مع طفلته ” دنيا ” أمام الكاميرا إلا أنها لم تستجب .

وختم اللقاء بقوله ساخرا : ” هي عايزة تسمع حتة من الأطلال ” .

وتفاعل عددا كبيرا من الجمهور على مقطع الفيديو والتي جاءت تعليقاتهم بأن توقعات سمير غانم كانت في محلها .. إذ كبرت ابنته دنيا سمير غانم وأصبحت فنانة كوميدية فعلا .