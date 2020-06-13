تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر من حفل زفاف الفنان المصري ” حكيم ” الذي أقيم في فترة التسعينات .

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين ظهروا في مقطع الفيديو وجاء في مقدمتهم الفنان عادل إمام والفنان أحمد آدم والفنان أحمد ماهر والفنانة فادية عبد الغني والفنان مصطفى متولي والفنان فاروق الفيشاوي .

بالإضافة إلى كلا من الفنانين عزت العلايلي ومحمد رياض وأحمد زكي وهياتم وحسن الأسمر وهشام عباس وشريف منير ومدحت صالح وعامر منيب وصابرين وأحمد عدوية وممدوح وافي .

وجاء أيضا من بين الحضور الفنان محمود عبد العزيز والفنانة فريدة سيف النصر والفنان سامي العدل والمنتج محمد السبكي والفنان عماد رشاد والفنان خالد عجاج والفنان عامر منيب .