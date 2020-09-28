تعيد الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده نشر مقاطع فيديو لوصلات رقص لها من العام الماضي حيث ظهرت وهي ترقص على مختلف انواع الاغاني من عراقية وسورية ومصرية وخليجية.

ومؤخرا اعادت فيفي عبده نشر مقطع فيديو ظهرت فيه بفستان باللونين الاسود والذهبي وهي ترقص على شاطىء البحر على انغام اغنية “جمالا ولو” للفنان السوري حازم الصدير.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “‏يا مساء الفل بالساحل الشمالي احبك قل لي اسم اللي بيغني الأغنية دي”.

وكالعادة فقد فاجأت فيفي عبده، 67 عاما، متابعيها بحيويتها حيث ظهرت وهي تتفاعل مع انغام وكلمات الاغنية بكامل نشاطها وطاقتها.