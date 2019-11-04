شاهد .. فيفي عبده بإطلالة لم تظهر بها من قبل .. والجمهور : مين دي

نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرا .

حيث ظهرت فيفي عبده في الفيديو خلال قيامها بجلسة تصوير خاصة بمجلة ” vogue ” والتي من المقرر أن تكون نجمة الغلاف لعددها القادم .

وجاء في بداية مقطع الفيديو إسم فيفي عبده وإنها ملكة الرقص الشرقي وتضمن أيضا مشاهد من بعض الأعمال التي قامت بها .

وجاء ذلك في أعقاب نشر المجلة في نسختها الإنجليزية تقريرا عن الفنانة فيفي عبده متضمنا عددا من الصور التي تم التقاطها لها خصيصا للمجلة .

وظهرت فيفي في الصور بإطلالة لم تظهر بها من قبل ومختلفة تماما عن شخصيتها وأسلوبها فى التصوير وبدت أنيقة فى إطلالة كلاسكية بسيطة وبمكياج بسيط يظهر ملامح وجهها .

وعلقت الصفحة الرسمية للمجلة على موقع إنستجرام : ” نعم هي فيفي عبده الراقصة المصرية تكشف جانبا جديا من شخصيتها بظهورها كإحدى الشخصيات في عدد السعادة “.

كما نقلت المجلة على لسان فيفي عبده : ” لا أفرض فني على الناس .. أثق بنفسي وبفني من لا يحب فيفي ورقصها وحياتها يمكنه أن يكف عن متابعتها وأن لا يتصفح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ” .

وتابعت : ” هم يرون فيّ إمرأة متقدمة في السن .. أما أنا فأرى أنني لا زلت قادرة على الرقص بطريقة محترمة ومهذبة لا تضر أحدا لا سيما وأن الشباب يسري في دمي ” .

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة فيفي عبده الجديدة إذ شكك البعض في أن تكون هي بسبب تغير ملامحها .. فجاءت التعليقات مثل : ” مين دي ” و ” هي فين فيفي عبده دي ” .

يذكر أن المجلة الفرنسية تهتم بالموضة وأسلوب الحياة في العالم وتصدر ب 23 لغة .