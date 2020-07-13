أطلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على متابعيها بإطلالة جديدة من على شاطىء البحر في الساحل الشمالي مستطلعة ارائهم حول موضوع اجتماعي.

فقد ظهرت فيفي عبده، في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، بفستان طويل مكشوف الكتفين وهي تقف على شاطىء البحر في الساحل الشمالي في مصر حيث تقضي عطلتها.

وقالت فيفي عبده: “عايزة اكلمكم عن حاجة مهمة جدا ايه رأيكم في الأبناء الذين يودوا اهاليهم لدار المسنين يا جماعة” ثم تساءلت “تفتكروا ليه بودوهم وعلى شان ايه وليه الجفاء اللي بقوا فيه ده؟”.

وطلبت فيفي عبده من متابعيها ان يشاركوها رأيهم في هذا الموضوع مؤكدة ان لديها حل له قائلة “تيجي نحله مع بعض”.