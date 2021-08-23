شاركت الراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة على أنغام أغنية خليجية بعد تعافيها من الازمة الصحية التي ألمت بها مؤخرا بسبب خطأ طبي.

ونشرت فيفي عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو لوصلة رقص على أغنية “ياواحش الدنيا” للفنان العراقي/السعودي ماجد المهندس.

وعلقت فيفي عبده على وصلة رقصها كاتبة: “يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية جديدة السعودية المهندس إن شاء الله تعجبك”.

وقد اثار تعليق فيفي عبده حول جنسية ماجد المهندس الجدل بين متابعيها ليرد عليها احدهم “ماجد المهندس عراقي مش سعودي” ليحتدم الجدل بعدها حول حصوله على الجنسية السعودية واصوله العراقية.

يذكر ان ماجد المهندس حصل على الجنسية السعودية في عام 2010 بمكرمة ملكية من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، و لم يتنازل عن الجنسيه العراقية.