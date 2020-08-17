حلت الفنانة عزة مجاهد، ابنة الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده، ضيفة على الفنانة نشوى مصطفى في برنامجها الجديد “بنت البلد” المذاع على قناة المحور.

وقد قامت فيفي عبده بمفاجأة ابنتها على الهواء حيث اتصلت بالبرنامج وغازلتها قائلة “ايه الحلاوة دي انا عايزة اعرف طالعة لمين يا ترى يا عنترة؟” قبل ان تهنأ نشوى على برنامجها الجديد.

وتابعت فيفي عبده اشادتها بابنتها قائلة “دي الدلوعة بتاعتي وهي صاحبتي واختي وابنتي هي كل حاجة بالنسبة لي”.

واضافت فيفي عبده: “عزة بتعتمد على نفسها وبتثبت نفسها دون ما اي حد ما يزقها وشكلها المصري بيتشكل في كل الاشكال والانواع”.

بدورها ردت عزة مجاهد على والدتها قائلة “شهادتك دي على راسي وانا جسمي كله بيترعش من اللي بتقوليه”.

يذكر أن لفيفي عبده ثلاثة بنات هن هنادي الديراوي البنت الصغري بعد ابنتها الكبري عزة مجاهد، وعطية الله ابنتها بالتبني بعد وصية تحيه كاريوكا لها.