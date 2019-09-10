شاهد.. فيفي عبده تحيي السعوديين بوصلة رقص على انغام محمد عبده

وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده التحية الى جمهورها السعودي بإهدائهم وصلة رقص على انغام المطرب محمد عبده.

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وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص على انغام اغنية “ايوه” للفنان محمد عبده وعلقت قائلة: “‏تحية مني للسعودية و شعب السعودية و لفنان العرب محمد عبده ❤️ دي من اكتر الاغاني اللي بحبها اغنية ايوه .. بحبكم اوي لاف يو ❤️✋🏼💋💋💋💋💋”.

وقد تفاعل متابعو فيفي عبده مع الفيديو معبرين لها عن حبهم واعجابهم برقصها.

يذكر ان نجوى فؤاد كانت قد صرحت اخيرا ساحة ان الرقص الشرقي أصبحت فارغة بعد رحيل النجمات الكبيرات في هذا المجال وقالت عن فيفي عبده انها كانت رمزا من رموز المهنة خلال السنوات الماضية، لكنها انتهت، حسب تعبيرها.