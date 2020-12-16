شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه أثناء خضوعها لجلسة علاج فيزيائي داخل منزلها.

وقالت فيفي عبده: “يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، عايزة أقولكوا إن انتوا واحشني جدًا، أنا حبيت أقولكوا أهو أنا كويسة وفي البيت والدكتور كيرلس أهو عمال بيعملي العلاج الطبيعي طمنهم عليا يا دكتور”.

ورد الطبيب المعالج قائلًا: “اتطمنوا يا جماعة مدام فوفا هتقوم وترجع أحسن من الأول وترجع تمتعكوا وتتبسطوا بيها” لتستطرد “فيفي”: “يلا عايزة أرقص، أنا بحب الرقص أوي، عايزين نولعها تاني بصراحة لأن كده حرام، أنا بحب الرقص جدا يا جماعة، أنا قاعدة في البيت غصب عني من ساعة الساحل الشمالي ومش عارفة إيه اللي جرالي”.

وكانت قد اجتاحت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، عددًا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها.

يأتي ذلك بعدما أكدت فيفى عبده أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحته.