شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفى عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد كشفت من خلاله عن آخر تطوراتها الصحية وطلبت فيه الدعاء لها كي تتجاوز تلك الفترة.

وقالت فيفى عبده في الفيديو الذي أضافت فيه “فلتر” لتغيير ملامحها: “يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، قلت أعملكم الفيديو ده وأنزله، واحشني جدًا جدًا وأكيد أنا كمان وحشتكم لأن أنا عيانة”.

وتابعت “ان شاء الله حابقى كويسة واطلعلكم قريب باذنك يا رب.. قولوا يا رب ادعولى، بحبكم اوي”.

وكانت فيفي عبده قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو قديم ظهرت فيه وهي تقفز على شاطىء البحر وعلقت عليه بالقول “‏يا صباح النشاط من مصر أم الدنيا احبك”.

يذكر أن فيفي عبده كانت قد نفت الأخبار التي تم تداولها عن إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تلتزم بكافة الإجراءات الوقائية.

وأوضحت أنها تعرضت لوعكة صحية تسببت في إصابة قدمها، وعدم قدرتها على التحرك لفترة طويلة، وهو ما جنبها التواجد في المهرجانات الفنية والمناسبات الاجتماعية وتبادل الزيارات مع الأصدقاء.